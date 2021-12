Der er fortsat ikke lys for enden af kviktesttunnellen i Region Hovedstaden, hvor der torsdag lillejuleaften har været et stort nedbrud.

Det er blandt andet Copenhagen Medicals, der er blevet ramt af nedbruddet. De står for en række kviktestcentre i hovedstadsområdet.

Det betyder, at der er meget lange køer i Region Hovedstadens kviktestcentre.

Og umiddelbart kan Copenhagen Medicals ikke fortælle, hvornår man er oppe at køre igen.

»Det er en netværksfejl fra et stort datacenter, som også har ramt andre udbydere af kviktest end os. Så det er et eksternt problem, vi ikke kan gøre så meget ved,« siger presseansvarlig Trine Baadsgaard til B.T.

»Vi har desværre ingen tidshorisont,« uddyber hun.

I Region Syddanmark har man af samme årsag også oplevet problemer hos kviktestvirksomheden Carelink.

Her har man dog igangsat et nødberedskab, der gør det muligt at foretage lyntest. Blot langsommere end normalt.

Kø ved et kviktestcenter i København torsdag 23. december. Vis mere Kø ved et kviktestcenter i København torsdag 23. december.

Problemerne hos Carelink bør dog være løst nu, oplyser de til Ritzau.

»Vi havde problemer omkring middag, hvor vi gik over til vores nødberedskab. Så vi kunne godt lynteste, men det kørte bare lidt langsommere. Nu kører det igen, som det skal,« siger driftsdirektør Lars Bladt, Carelink.

Et nødberedskab er dog ikke muligt i samme omfang hos Copenhagen Medicals, oplyser Trine Baadsgaard.

»Vi kan godt udføre nødtest, men det går meget langsomt. Så det er ikke en løsning,« siger hun.