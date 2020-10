Mange danskere har siden onsdag formiddag forgæves forsøgt at logge på sundhed.dk for at se svaret på deres coronaprøver.

Torsdag morgen oplyser sundhedsportalen, at der fortsat er problemer.

»Der er fortsat fejl på NemLog-in. Det betyder, at det stadig ikke er er muligt at logge på sundhed.dk, selvom portalen fungerer,« oplyser sundhed.dk i en opdatering torsdag klokken 06.16.

Hvornår det bliver muligt at logge ind på sundhed.dk igen, vides endnu ikke.

»NemLog-in mener, at fejlen er fundet, og der arbejdes på at udbedre den, men de kan stadig ikke give en tidshorisont for, hvornår fejlen forventes at være løst,« skriver sundhed.dk.

Fejlen gør, at mange danskere ikke kan logge ind og tjekke deres covid-19-prøvesvar eller andre prøvesvar. Det har skabt en del frustration rundt om i landet.

'Sundhed.dk stadig nede. Det er da under al kritik. Som i direkte pinligt, at vi er fanget hjemme, fordi vi ikke kan få noget svar,' skriver en bruger i en kommentar til B.T.'s liveblog.

Fejlen ligger hos NemLog-In og ikke hos sundhed.dk, som derfor ikke kan rette den, lyder det i sundhedsportalens opdatering:

»Hos sundhed.dk er vi utrolig kede af fejlen. Vi ved, at mange har brug for at tjekke deres covid-19 prøvesvar. Men da fejlen ikke ligger hos os, men hos NemLog-in, kan vi desværre ikke løse fejlen,« oplyses det.

Andre sider, som kræver NemLog-In – så som skat.dk – har danskere også oplevet problemer med.

NemLog-In-support oplyser i en opdatering klokken 05.13, at fejlen er ved at blive udbedret.

Næste status vil blive udsendt klokken 07.00.

Hvis du har appen 'MinLæge', og tidligere har været logget ind, kan du muligvis tjekke svaret på din coronaprøve i denne app, skriver sundhed.dk.