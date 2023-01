Lyt til artiklen

I går var den gal.

Og i dag er den gal.

NemLog-in lever ikke helt op til sit navn i disse dage, da der er store problemer med tjenesten.

Det rammer mange offentlige tjenester og hjemmesider, der er afhængige af NemLog-in for at bruge MitId og NemID.

»Der opleves i øjeblikket ustabil drift på Nem Log-in, hvor nogle brugere har problemer med at få adgang til digitale tjenester via NemLog-in. Det betyder, at nogle brugere kan have problemer med at logge på offentlige og visse private tjenester med NemID og MitID,« oplyser Digitaliseringsstyrelsen igen i dag.

I går ramte det sider som borger.dk og skat.dk, men også Danske Spil oplevede problemer, da de bruger MitID til login.

Styrelsen oplyser videre, at de arbejder hårdt på at løse problemet.

I går bekræftede Digitaliseringsstyrelsen ligeledes, at der var »ustabil drift«:

»Leverandøren arbejder på højtryk på at identificere problemet og stabilisere driften. MitID og NemID kan stadig anvendes på tjenester, som ikke benytter NemLog-in, herunder eksempelvis banker,« lød det.