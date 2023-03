Lyt til artiklen

Efter en dag med stor strømafbrydelse, lysner det nu for diverse offentlige hjemmesider.

Linn Hoff Jensen, der er teamleder for Kommunikation og Presse ved Statens IT, siger til B.T. sidst på eftermiddagen onsdag:

»Vi har fået strøm igen, og siderne er på vej op igen. Flere af dem er oppe, og de andre vil komme det en for en.«

Både Statsministeriet og Udenrigsministeriets sider var tidligere onsdag helt nede, men de kan tilgås igen.

Dagen efter, at sneen for alvor ramte Danmark, ramte nedbruddet også DMIs hjemmeside. Og den er stadig nede.

Store problemer er der også hos Styrelsen for It og Læring, hvor hele 36 systemer stadig er nede. Herunder Unilogin som bruges på skolesystemet Aula. Derfor har flere skoler haft problemer med at finde ud af, hvilke elever, der skulle sendes til for eksempel fritidsaktiviteter, da det registreres digitalt.

Styrelsen skriver klokken 16 på hjemmesiden:

»Strømforsyningen er normaliseret, og der arbejdes på at starte alle systemer op igen. Start af systemerne foregår kontrolleret og ét system ad gangen.«