Spies arbejder på højtryk for at få strandede danskere hjem, men der er fortsat forsinkelser.

»Der er hektisk aktivitet herinde, og vi arbejder intenst på at løse vores udfordringer,« siger kommunikationschef hos Spies, Lisbeth Nedergaard, til B.T.

Hun forsikrer, at der ikke længere vil være flere aflysninger af fly, og at alle vil komme hjem. Dog vil der fortsat være driftsproblemer, som kan resultere i forsinkelser onsdag og torsdag.

Driftsproblemerne bunder i leasingkontrakter på Thomas Cook-fly, som Spies endnu ikke har overtaget.

Overtagelsen af leasingaftalerne er grunden til, at Spies kunne overleve moderselskabets konkurs.

Det stod klart tirsdag, hvor Spies fik lov af de kreditorer, der har penge til gode hos Thomas Cook, til at fortsætte driften, netop fordi de sammen med Ving i Norge og Sverige og Tjäreborg i Finland lykkedes med at overtage leasingaftalerne med flyene fra Thomas Cook UK flere år frem i tiden.

Lisbeth Nedergaard fortæller, at det dog kun er ganske få fly, der er forsinkede, og at langt de fleste danskere, der var strandet i udlandet, er kommet hjem.

Helt konkret er der blot omkring 70 passagerer, der endnu ikke sidder på et fly hjem, hvoraf Lisbeth Nedergaard ikke kender status på syv af dem.

»Jeg er simpelthen så ked af det over for de strandede passagerer,« siger Lisbeth Nedergaard.

Spies måtte mandag toppe for salget af nye rejser, men butikken er nu åben igen, lyder det.

Faktisk er Spies ganske fortrøstningsfulde og ser en lys fremtid, fortalte administrerende direktør for Spies, Jan Vendelbo, til B.T. tirsdag:

»Faktisk er det sådan nu, at situationen er bedre for os end længe. Det er ingen hemmelighed, at Thomas Cook har kæmpet med en stor gæld, og at der har været usikkerhed om Thomas Cook Group.«

»Vi har fået support fra alle interessenter til at drive vores forretning videre. Det er jo bankerne, der står som den vigtigste kreditor i denne konkurs, og de støtter os.«