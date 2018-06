72 gadefejere og 17 kontoransatte skal fyres som en direkte konsekvens af fortovs-brøleren i Københavns Kommune, hvor man i årevis har tvunget borgere til at betale overpriser for kommunens service med at holde fortove rene.

»Der er tale om en meget beklagelig sag, som jeg tager dybt alvorligt,« siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

B.T. kunne søndag afsløre, at de 4.190 ejendomme, der er tvunget til at betale til kommunens såkaldte fortovsordning, har betalt op mod 10 gange for høje priser sammenlignet med, hvad private firmaer kunne udføre arbejdet for. Det er i strid med Vejloven, for kommunen må ikke opkræve højere priser end markedsprisen.

Som en konsekvens af, at kommunen ikke kan udføre arbejdet til markedspris, besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen torsdag at udlicitere arbejdet med at holde fortovene rene. Det betyder, at kommunen mister indtægten på 63 millioner kroner, som den årligt indkrævede i fortovsordningen. Samtidig skal 76 gadefejere fyres.

Forvaltningen oplyser til B.T., at opsigelsesbrevene efter planen skal sendes 30. september.

Sagen om kommunens ulovlige overpriser har skabt voldsomme reaktioner blandt politikerne på Københavns Rådhus. Mandag meddelte et stort flertal inklusiv Ninna Hedeager Olsen, at sagen skal undersøges af et eksternt advokatfirma.

»Den skal vise, om alle regler er overholdt, om der kan og skal gøres et ansvar gældende, og hvor mange penge københavnerne skal have tilbage,« siger hun.

Socialdemokratiet er opsat på at få placeret et ansvar for skandalen.

»I den her sag har dårlig administration haft den konsekvens, at man skal fyre 89 medarbejdere - det er noget nær det værste, jeg har oplevet som politiker,« siger medlem af Teknik- og Miljøudvalget Niels E. Bjerrum (S).