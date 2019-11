Den globale efterspørgsel på HPV-vaccinen stiger, og nu kan produktionen ikke længere følge med.

Og det får konsekvenser for de tusindvis af voksne danskere, som gerne vil have vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut sendte mandag en pressemeddelelse ud om, at den amerikanske medicinalvirksomhed MSD har oplyst, at den forventer forsyningsproblemer for HPV-vaccinen Gardasil 9 fra november 2019 og hele 2020.

»Efterspørgslen på vaccinen i Danmark - og i resten af verden - er langt større end hvad vi havde ventet. Og det at producere en vaccine tager lang tid. Derfor har vi fra MSD’s side simpelthen ikke kunnet nå at udvide vores produktion i takt med den hastigt voksende efterspørgsel, selvom vi øjeblikket udvider vores kapacitet betydeligt,« siger Ulrik Hvam, der er chef for vacciner, MSD Danmark til B.T.

Det er vigtigt at understrege, at manglen på HPV-vaccine kun kommer til at påvirke de voksne, som selv vælger at betale for vaccinen.

Der er fortsat vacciner til børnevaccinationsprogrammet, hvor alle drenge og piger tilbydes vaccinen, når de fylder 12 år.

»Det er vigtigt at understrege, at børnevaccinationsprogrammet har førsteprioritet for os, og at vi fortsat vil levere vacciner til programmet. Vi forventer igen i begyndelsen af 2021 igen at kunne levere HPV-vaccinen uden for børnevaccinationsprogrammet,« siger Ulrik Hvam.

Han oplyser, at der indenfor det seneste år er blevet vaccineret 8.000-10.000 voksne danskere uden for programmet.

MSD forventer, at apotekerne, der er den primære salgskanal til vacciner uden for børnevaccinationsprogrammet, løber tør for Gardasil 9 inden for kort tid. Og når det sker, kommer der først nye vacciner på hylderne i 2021.

Det forventes, at det private marked i et vist omfang kan forsynes af parallelimporterede Gardasil 9, men det er på nuværende tidspunkt usikkert, om det kan dække det fulde behov og hele perioden, skriver Lægemiddelstyrelsen i dens pressemeddelelse.

Det betyder altså, at voksne danskere, der gerne vil have vaccinen, kan komme til at vente et år. Og danskere, der selv har betalt for at få vaccinen og er gået i gang med at få den, kan risikere at måtte udskyde at blive færdigvaccinerede.

»Får man vaccinen som voksen, skal man have tre doser for at være færdigvaccineret. Nogle vil måske opleve, at de har fået en eller to doser, og så vil manglen resultere i, at de må vente på at kunne færdiggøre vaccinen helt,« siger afdelingslæge ved Statens Serum Institut, Peter H. Andersen.

Han fortæller, at vaccinen er meget effektiv, og at der derfor er en effekt allerede ved første dose, men at man for at opnå den fulde effekt og en langvarig beskyttelse skal have alle tre doser, hvis man får vaccinen som voksen.

»Man skal derfor færdiggøre vaccinen, så snart man har muligheden for det,« siger han.