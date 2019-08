Der er fundet bakterier i drikkevandet i en del af det centrale Aalborg.

Det oplyser Aalborg Forsyning på sin hjemmeside lørdag aften.

På grund af risikoen for at drikkevandet er forurenet, anbefaler embedslægen, at beboerne i området koger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning.

- Folk i området anbefales at koge vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning. To minutters kogning dræber bakterierne i vandet, siger embedslæge Anne Hempel Jørgensen.

- Men vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel tøjvask, kogning af kartofler eller lignende, tilføjer hun.

Aalborg Forsyning er i gang med at undersøge, hvad kilden til forureningen er.

Det er ifølge Aalborg Forsyning endnu for tidligt at gisne om, hvorfor der er bakterier i vandet.

Borgerne vil blive holdt opdateret på Aalborg Forsynings hjemmeside.

Det er områderne mellem Vesterbro og Prinsensgade i vest, Fyensgade og Jyllandsgade i syd, Østre Allé og ud mod oliehavnen i øst, at beboerne er berørt af den formodede forurening.

Alle berørte husstande vil blive informeret i form af en sms-besked, oplyser Aalborg Forsyning.

Tirsdag den 20. august får Aalborg Forsyning resultatet af en række nye vandprøver, som vil vise, om kogeanbefalingen kan ophæves.

/ritzau/