Fem kattes mystiske forsvinden skaber utryghed omkring Kragholmvej ved Rudkøbing på Langeland, hvor den første kat forsvandt for tre uger siden.

At alle fem katte er forsvundet sporløst inden for så kort tid, vækker undren hos Beth Andersen, som har mistet sin kat, Mille.

»De fejlede ikke noget og var alle sunde, raske og neutraliserede, inden de forsvandt,« fortæller hun til B.T.

Lørdag fortalte Beth Andersen i et interview med Fyens Stiftstidende, at hun stadig har en kat tilbage, som hun frygter også vil forsvinde på mystisk vis. Da B.T. taler med hende søndag, fortæller hun, at hun nu holder ekstra godt øje med den tilbageværende kat, O'Malley.

Beth Andersen fortæller, at det primært skyldes de seneste ugers forsvindinger.

»Man bliver jo lidt ekstra nervøs, især når der er forsvundet så relativt mange på så kort tid,« siger hun.

Efter at kattene begyndte at forsvinde fra området omkring Kragholmvej, tog Beth Andersen kontakt til blandt andet Dyrenes Beskyttelse og en række forskellige internater for at høre, om Mille skulle være hos dem. Indtil videre har ingen af stederne dog set eller hørt noget til Beth Andersens og de andre beboeres katte.

Hvad der kan være sket med kattene, kan Beth Andersen ikke sige med sikkerhed, men hun har dog en mistanke om, hvad der måske kan være sket:

»Måske er de gået i en mårfælde og kan ikke komme fri. Det kan selvfølgelig også være, at der blot er en anden person, som fodrer kattene, og de derfor ikke har travlt med at komme tilbage,« siger hun.

Frygten for de fem kattes skæbne har dog alligevel fået hende til at politianmelde forsvindingerne og hænge sedler op i området, hvor der efterlyses folk, som har observeret noget. Beth Andersens sedler opfordrer blandt andet folk til at tjekke eventuelle fælder, i tilfælde af at kattene skulle sidde fanget eller være kommet til skade.

I et forsøg på at finde frem til de forsvundne katte har Beth Andersen også oprettet Facebook-gruppen 'Kragholmvej', som hun håber kan være med til at løse mysteriet om kattenes forsvinden.