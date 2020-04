Veterancenter tilbyder fortsat hjælp til udsatte veteraner og deres familier trods nedlukning af samfundet.

Nedlukningen af Danmark skaber udfordringer i mange menneskers hverdag. Men situationen kan være særlig svær for de mest udsatte af landets veteraner og deres familier.

Det mener forsvarsminister Trine Bramsen (S), der derfor onsdag sender et brev til 38.000 veteraner i Danmark.

- Vi står i en situation, der er svær for alle, men den er særlig hård for vores veteraner, som i forvejen kan have svært ved at få en hverdag til at hænge sammen, siger Trine Bramsen.

- Også for familien kan det være en stor belastning i hverdagen at håndtere de problemer, som veteraner med PTSD (posttraumatisk stressyndrom, red.) har.

Derfor gør forsvarsministeren i brevet opmærksom på, at Forsvarets Veterancenter fortsat står til rådighed for veteraner og familier, der har brug for støtte.

Det holder åben for telefoniske konsultationer og skærmbehandlinger. Og i særlige tilfælde også for fysiske samtaler til særligt udsatte veteraner og familier.

Veterancenteret har siden 12. marts foretaget tryghedsopkald til i alt 297 veteraner og pårørende, som centerets rådgivere har vurderet er særligt sårbare i den nuværende situation, oplyser Forsvarsministeriet.

Samtidig holder centerets døgntelefon fortsat åben.

Det er især isolationen, der kan påvirke de mest udsatte veteraner. Det fortæller Niels Hartvig Andersen, der er landsformand for foreningen Danmarks Veteraner.

- For nogle af de veteraner, der er hårdest ramt, kan det tage lang tid at åbne op og få et godt forhold til andre veteraner eller til personer i eksempelvis kommunen og behandlingssystemet, fortæller han.

- Derfor kan det være et tilbageslag, når statsministeren beder alle om ikke at mødes, for så afbrydes de bånd, der har taget lang tid om at blive etableret.

I brevet, som forsvarsministeren sender ud til veteranerne, opfordres alle, der har overskud, til at give en ekstra håndsrækning til de veteraner og familier, som er særligt udsatte.

Eksempelvis ved at tilbyde praktisk hjælp, en gåtur i skoven eller en ekstra hilsen.

