Da Energistyrelsen og en række andre myndigheder i dag holdt myndighedsbrief om situationen ved Nord Stream 1 og 2, kom der mange svar.



Men én ting havde hverken forsvarschef Flemming Lentfer eller direktør ved Københavns Politi, Anne Tønnes, lyst til at gå nærmere ind i.

Rusland.

Direkte adspurgt fra B.T.s reporter om lækagerne, som myndighederne mener må være sprængninger, overhovedet kan ske uden Ruslands involvering, afviste forsvarschefen at blive konkret.

B.T. forsøgte på få Flemming Lentfer, der er chef for Forsvaret, til at svare på, om det om det overhovedet er muligt at lave disse sprængninger at gaskabler, uden russiske myndigheder havde været inde over. Foto: Philip Davali Vis mere B.T. forsøgte på få Flemming Lentfer, der er chef for Forsvaret, til at svare på, om det om det overhovedet er muligt at lave disse sprængninger at gaskabler, uden russiske myndigheder havde været inde over. Foto: Philip Davali

»Der bliver arbejdet bredt, der bliver arbejdet med mange hypoteser, og så tror jeg, konstateringen indtil videre er, at det er sprængninger, vi taler om, og det er sprængninger af betydelig karakter,« siger Flemming Lentfer.

Du siger hele tiden, at det er hypoteser, men kan du ikke svare ja eller nej, om det overhovedet kan lade sig gøre, uden at de russiske myndigheder har været inde over?

»Jeg prøver lige igen. Vi arbejder med hypoteser. Vi har ingen beviser, der gør, at vi kan sige, at det er de og de nationer. Der er vi slet ikke,« forklarer chefen for Forsvaret.

Hos Københavns Politi ville de gerne fortælle, at de nu har åbnet en efterforskning af sprængningerne.

Direktør i Københavns Politi, Anne Tønnes, ses her på pressemødet. Foto: Philip Davali Vis mere Direktør i Københavns Politi, Anne Tønnes, ses her på pressemødet. Foto: Philip Davali

»Vi har en lang række rigtig gode samarbejdspartnere i regi af Europa, det vil sige både de tyske og svenske myndigheder, som er relevante her, som vi vil intensivere samarbejdet med i den her sag,« forklarede direktør ved Københavns Politi, Anne Tønnes.

På selve pressemødet havde hun dog ingen kommentarer til, hvorvidt politiet, som en del af efterforskningen, har rakt ud til de russiske myndigheder.

På pressemødet fortalte Energistyrelsen, at handlingen, som har ført til tre lækager på Nord Stream-forbindelserne, anses for at være bevidst, og beredskabets niveau er hævet til orange, hvilket er det næsthøjeste.

Men længere gik myndighederne ikke i deres udtalelser, sålænge efterforskningen af gaslækagen er i gang.