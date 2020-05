Forsvarschef Bjørn Bisserup bliver mandag ved Retten i Viborg afhørt som vidne i sagen mod tidligere hærchef H.-C. Mathiesen.

H.-C. Mathiesen er bl.a. tiltalt for embedsmisbrug og i den forbindelse at have hjulpet sin kæreste frem i hendes militære karriere på bekostning af andre og mere kvalificerede.

Forsvarschefen lagde ud med at beskrive, at han havde tillid til hærchefen. I al fald indtil sagen om eventuel embedsmisbrug og inhabilitet kom frem.

Og da forsvarschefen på et tidspunkt læser en mail-korrespondance, som kan vidne om, at H.-C. Mathiesen måske alligevel ikke har talt sandt, når forsvarschefen har spurgt ham direkte, om der var noget i de rygter, der gik, reagerede han:

»Da jeg læser den korrespondance, skal jeg være ærlig at sige, at jeg bliver både vred og ked af det. Jeg bad om, at sagen blev overdraget til Auditørkorpset. Og at man skulle fritage Hans-Christian fra tjeneste med det samme,« forklarer forsvarschefen i vidneskranken, hvor han er mødt frem i uniform og kampstøvler.

Det fremgår af general Bjørn Bisserups forklaring, at han flere gange havde drøftet med den daværende hærchef, hvorvidt denne havde overholdt reglerne om habilitet i forbindelse med, at hærchefens kæreste havde fået plads på en yderst attraktiv videreuddannelse i Forsvaret, nemlig Officers- og Føringsuddannelsen.

»Jeg har forholdt mig til spørgsmålet om, hvorvidt der var noget i det. Og det har Hans-Christian sagt, at det var der ikke. Men dét at de (tiltalte H.-C. Mathiesen og hans kæreste, red.) var så tæt sammen i Hærstaben, gjorde, at jeg syntes, hun skulle flyttes væk fra Hæren, fordi jeg var af den opfattelse, at deres forhold var med til at nære de rygter, der gik,« siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

»Jeg kender Hans-Christian som en rigtig dygtig og kompetent officer. Ellers havde han jo ikke været chef for Hærstaben,« tilføjede han.

Bjørn Bisserup kunne under vidneafhøringen ikke svare præcist på, hvornår han blev gjort bekendt med, at der var en privat relation mellem den daværende hærchef og kæresten, som havde rang af major.

Bjørn Bisserup var i den periode, da sagen blev afdækket af forsvarsmediet Olfi.dk, udsendt på international mission og havde ikke tæt personlig kontakt med hærchefen.

Dagen efter, at Olfi.dk i efteråret 2018 bringer artiklen 'H.-C. Mathiesen gik på isen' om sagen, bliver hærchefen på ordre fra forsvarschefen hjemsendt og fritaget for tjeneste med fuld løn.

Det har han været lige siden.

Der ventes at falde dom i sagen ved Retten i Viborg tirsdag.

Den tidligere hærchef nægter sig skyldig i alle fem anklagepunkter og vil frifindes.

Anklager Claus Risbjerg fra Forsvarsministeriets Auditørkorps kræver ham idømt fængselsstraf for overtrædelse af både den almindelige straffelov og den militære straffelov.