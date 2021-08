En af de største evakueringer af danskere fra en krigszone nogensinde var i weekenden 14.–15. august ved at blive planlagt i al hast under kaotiske forhold.

Om aftenen lørdag 14. august var der endnu ikke indsat danske militærfly for at bistå med evakueringen fra Kabul, og søndag indtog Taliban den afghanske hovedstad.

I disse kritiske timer lørdag aften – hvor ingen endnu vidste, om evakueringen ville lykkes, og om alle ville komme ud i live – var der højt humør i den allerøverste top af Forsvaret.

For her holdt forsvarschef Flemming Lentfer, som er øverstkommanderende i Forsvaret, en privat fest på Flyvestation Karup i Midtjylland.

Det bekræfter Forsvarskommandoen over for B.T. Men her stopper informationerne, for forsvarschef Flemming Lentfer har valgt at mørklægge detaljerne.

Han nægter at svare på, om det var sin egen bryllupsfest, der blev afholdt på flyvestationen.

Han vil heller ikke oplyse, hvor meget han betalte for leje af lokalerne.

En af gæsterne ved festen var så privilegeret at få en tur i en af Flyvevåbnets fly med generalmajor Anders Rex ved rorpinden.

Men forsvarschef Flemming Lentfer nægter også at svare på, hvilken af hans gæster der var passager på flyet.

Dog oplyser Forsvarskommandoen, at det i hvert fald ikke var Flemming Lentfers hustru, men en anden person, der deltog i festen.

Afdækningen af Flemming Lentfers fest i de kritiske timer kommer, efter forsvarsminister Trine Bramsen den seneste uge har modtaget massiv kritik for sine prioriteringer under planlægningen af den kaotiske evakuering fra Kabul.

Som B.T. tidligere har afdækket, informerede udenrigsminister Jeppe Kofod om morgenen fredag 13. august andre partier i Folketinget om, at Kabul snart ville falde.

Samme eftermiddag gik han på direkte tv og informerede offentligheden om, at situationen i Kabul var så 'akut' og 'alvorlig', at ambassaden i Kabul skulle evakueres.

Alligevel fandt forsvarsminister Trine Bramsen samme dag tid til at spise frokost sammen med erhvervsminister Simon Kollerup omkring klokken 13 på den eksklusive Café & Bistro Hestkøbgaard ved Furesø Golfklub i Nordsjælland, og om aftenen tog hun videre til koncert i Odense i selskab med statsminister Mette Frederiksen og Odenses borgmester.

Søndag, hvor Kabul faldt til Taliban, prioriterede forsvarsministeren at tage til Ærø, hvor hun blandt andet besøgte den lokale partiforening og Navigationsskolen samt talte om sæler med fiskere på havnen.