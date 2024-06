Advokat Henrik Dupont Jørgensen, som forsvarede svindleren Britta Nielsens søn, er død.

Det skete mandag efter et kræftforløb, fortæller hans kone til B.T. torsdag.

Henrik Dupont Jørgensen arbejdede i de senere år i Stage Advokatfirma, som er ejet af Mette Grith Stage.

Hans tidligere chef sender også en hilsen afsted på Instagram.

»I dag er dette prægtige menneske sovet stille ind i sit hjem,« lyder det i et opslag, som Mette Grith Stage har skrevet på dagen.

»Han, som har høstet så mange sejre i retten, tabte kampen mod cancer.«

I opslaget kalder hun Henrik Dupont Jørgensen for »et fagligt forbillede, en gadedreng, en levemand, en humørbombe, et betænksomt menneske, en skattet kollega og ven.«

Henrik Dupont Jørgensen fik stor opmærksomhed i forbindelse med sagen om Britta Nielsen, der svindlede staten for millioner, da han agerede forsvarsadvokat for hendes søn, Jimmy Jamil Hayat.

I den forbindelse kom Henrik Dupont Jørgensen på live tv til at bryde det navneforbud, hans klient var beskyttet af, da han sagde hans navn under et interview.

Det kostede ham en bøde på 5000 kroner.

Den fremtrædende advokat Erbil Kaya har også noteret Henrik Dupont Jørgensens død og kalder ham i et opslag på LinkedIn sin 'mentor'.

»Med hans alt for tidlige død har forsvarsadvokaterne mistet en af de største og bedste - ikke bare fagligt, men også menneskeligt. Og jeg har mistet en mentor for evigt«, lyder det.