Forsvarsadvokat Erbil Kaya har forsvaret et utal af kriminelle. Indvandrere som danskere. Han er dagligt vidne til den virkelighed, som de fleste danskere kun kender som statistik eller nyheder i dagspressen: at indvandrere eller efterkommere begår markant mere kriminalitet end den øvrige befolkning.

Den 38-årige advokat er ikke i tvivl om årsagen.

»Indvandrerne og efterkommerne er mere kriminelle, fordi de kommer fra dårlige sociale kår,« siger han.

Der er jo også mange danskere, som kommer fra dårlige kår. Mænd, der er efterkommere af indvandrere fra Somalia, begår seks gange så meget vold, selv når man har justeret for deres sociale baggrund. (Danmarks Statistik, 'Indvandrere og efterkommere 2017'). Hvordan forklarer du det?

»Der er stor forskel på Søren og Muhammed, selv om man korrigerer for sociale forhold,« siger Erbil Kaya og fortsætter:

»Søren er – trods sine dårlige sociale vilkår – stadig født med et netværk i Danmark. Han har fået kulturen og sproget ind med modermælken. Han ved nogenlunde, hvem politikerne og partierne er, og kan synge med på Kim Larsens sange, fordi han er vokset op med det som noget helt naturligt. Alt sådan noget er en meget stor hjælp for ham,« siger Erbil Kaya.

»Det er anderledes for Muhammed. Hans forældre er måske traumatiserede krigsflygtninge. Hans forældre taler ikke sproget eller meget dårligt dansk. Der sker meget ofte en overførsel af traumerne, der forbliver ubehandlede. Muhammed har intet eller et svagt netværk og ikke samme naturlige adgang til at lære om samfundet, kulturen, og hvordan tingene fungerer. Han kan have meget vanskeligt ved at lære sproget fra sine forældre,« siger advokaten.

»Muhammed skal måske endda som barn sidde og tolke for sin mor, når hun er til lægen eller til samtale med børnehaven. Derfor oplever han måske heller ikke sine forældre som forbilleder, som Søren alligevel ville,« siger Erbil Kaya.

Op imod halvdelen af de indsatte i de danske fængsler har nu helt eller delvist udenlandsk baggrund. Kilde: Ritzau Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Op imod halvdelen af de indsatte i de danske fængsler har nu helt eller delvist udenlandsk baggrund. Kilde: Ritzau Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Efterkommere af vietnamesere og kinesere laver ikke mere kriminalitet end den øvrige befolkning. De kunne vel heller ikke sproget, da de kom hertil?

»Kineserne og vietnamesernes forældre, som kom til Danmark, var helt overvejende politiske flygtninge. Det er en helt anderledes sammensat gruppe end krigsflygtninge, som ofte er meget traumatiserede og har meget få ressourcer,« siger Erbil Kaya og fortsætter:

»Min far flygtede til Danmark som politisk flygtning fra Tyrkiet. Jeg kom til Danmark, da jeg var fem år. Men forskellen er, at mine forældre var ressourcestærke, politisk aktive og indstillede på at skabe sig en ny tilværelse i Danmark. Jeg har taget en universitetsuddannelse og er blevet advokat. Min søster har også taget en universitetsuddannelse,« siger han.

»Jeg så mine forældre bidrage, læse og arbejde. Det har jo inspireret mig til at gøre det samme,« siger han.

Der er mange, der siger, at problemerne skyldes islam og den kultur, der hører til. Hvad siger du til det?

»Det er vås. Fuldstændig vås. De ressourcestærke muslimer klarer sig jo godt. De kriminelle muslimer går i øvrigt ikke ret meget op i islam,« siger forsvarsadvokaten.