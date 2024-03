Det står tilsyneladende ikke helt godt til med de nyeste skibe i den arktiske flåde.

Siden 1. februar har to af Forsvarets inspektionsfartøjer i Knud Rasmussen-klassen ikke forladt Nuuk i Grønland, hvor de ligger til kaj. Det skriver DR.

Det skyldes, at hjælpemotorerne på begge skibe ikke fungerer – og det er ikke lykkedes at finde ud, hvad der er årsag til problemerne.

Det har ifølge en aktindsigt, som DR har indblik i, ført til, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har indført totalt sejladsforbud for de to skibe.

I en analyse hos DR beskriver mediets egen forsvarskorrespondent, Mads Korsager, det som »virkelig sølle redskaber«, som Arktisk Kommando nu har tilbage at arbejde med i området: Helikoptere med en begrænset rækkevidde og mindre både.

»Situationen udstiller med al ønskelig tydelighed, at Forsvarets redskaber ikke står mål med de opgaver, der skal løses. Det er tragikomisk, at det eneste, der tilsyneladende virker upåklageligt i 2024, er Slædepatruljen Sirius’ gode, gamle slædehunde,« lyder det fra korrespondenten.