Den ene hjalp Anders Fogh Rasmussen med at blive generalsekretær i Nato. Den anden har været den øverst ansvarlige embedsmand for flere af Danmarks krige. Nu er de sendt hjem i unåde.

Og ikke for småting. Tværtimod er embedsfolkene Lars Findsen og Thomas Ahrenkiel sat fra bestillingen i forbindelse med en sag, som offentligheden dårligt kender endnu, men som flere eksperter vurderer kan vokse til at blive en af de allerværste skandaler i Forsvarets historie.

»Hvis det, der er kommet frem, er sandt, tror jeg, at det bliver en sag, der kan få meget store konsekvenser. Jeg tror også, at vi kan se frem til en kommisionsundersøgelse. For det er fuldstændig uhørt, hvis det er sandt,« siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør for det forsvarskritiske medie Olfi, til DR.

Lars Findsen er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Ahrenkiel er tidligere chef for FE. Han var indtil 1. august departementschef i Forsvarsministeriet, men skulle tiltræde som Danmarks ambassadør i Berlin 1. september.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er fritaget fra tjeneste indtil videre. Ifølge Tilsynet for Efterretningstjenester har FE fortiet oplysninger og gennemført operationer i strid med loven.

Det uhørte, som Peter Ernstved Rasmussen taler om, består af flere alvorlige forhold. For eksempel har FE angiveligt tilbageholdt vitale oplysninger om FE's metoder til at indhente efterretninger.

FE har desuden angiveligt igangsat operationer, der var i strid med loven, undladt at følge op på mistanker om spionage i Forsvarsministeriet og ulovligt indhentet oplysninger om en person, der netop arbejder i Tilsynet for Efterretningstjenester, som skal holde de danske efterretningstjenester i ørerne.

Mere ved offentligheden ikke endnu – ud over navnene på to af de fire hjemsendte.

Vi starter med overraskelsen. Den afgående departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, som stod over for at pakke kufferterne og flytte til Berlin som Danmarks ambassadør. Det bliver ikke til noget nu.

Jeg har kun godt at sige om ham Holger K. Nielsen, tidligere MF'er for SF

Ahrenkiel beskrives som et naturligt medlem af den absolutte elite af danske embedsfolk. Pålidelig, punktlig, troværdig og sympatisk. De pæne ord står i kø om Ahrenkiel, der sad i Statsministeriet under Anders Foghs regeringer og – ifølge bogen 'Præsidenten' af Troels Mylenberg og Bjarne Steensbeck – blev bedt personligt af Fogh om hjælp til at sikre ham et internationalt topjob.

Det lykkedes som bekendt, da den daværende danske statsminister blev generalsekretær i Nato.

»Jeg har kun godt at sige om ham. Han er meget meget godt begavet og en dygtig embedsmand,« siger det mangeårige medlem af Folketinget for SF Holger K. Nielsen og tilføjer:

»Jeg husker især, at vi forhandlede flere aftaler med ham under Anders Foghs regering. Han var meget troværdig, og vi havde et godt samarbejde.«

Thomas Ahrenkiel mister sin kommende ambassadørpost i Tyskland som følge skandalen. Han er hjemsendt på ubestemt tid.

Men så væltede møgsagerne pludselig ind.

I 2016 sad Ahrenkiel med til møder, hvor hans nuværende kone, som på det tidspunkt var hans hemmelige kæreste, skulle have en bonus på 75.000 kroner, samt en lønstigning på 1.500 kroner.

Ahrenkiel burde have erklæret sig inhabil, men det skete ikke.

Så kom der endnu en møgsag. En betydeligt værre en af slagsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen ser på sagen med »stor alvor«

I december 2019 kom det frem, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde været centrum for en række omfattende svindelsager. Noget, som Ahrenkiel havde vidst siden april, men ikke informeret ministeren om.

En alvorlig forseelse, som gav Ahrenkiel en grim plet på sit faglige arbejde. Sagen kostede adskillige medarbejdere jobbet. Herefter røg Ahrenkiel – næsten – til Berlin. Han skulle være startet som ambassadør 1. september, men den aktuelle sag har ødelagt det for ham.

Lars Findsen var chef i Forsvarets Efterretningtjeneste i fem år, indtil han blev sendt hjem. Før det var han departementschef i Forsvarsministeriet, og endnu tidligere var han chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Paradoksalt nok stod han netop frem i flere medier, blandt andet Euroman, og prædikede, at FE skulle være en mere åben organisation. Nu er han sendt hjem for at dække over adskillige kritisable forhold.

»Jeg oplevede ham som en eminent dygtig embedsmand,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET.

»Jeg blev meget ked af det, da jeg hørte om sagen i går. Han var min tætteste samarbejdspartner,« siger Bonnichsen og fortsætter:

»Jeg mødte ham første gang i 1990'erne, da Stasi-arkiverne blev åbnet. Der var han i Justitsministeriet, men jeg vidste straks, at han havde format til at overtage efter Birgitte Stampe (daværende chef for PET, red.),« siger Bonnichsen.

Findsen moderniserede PET, fortæller Bonnichsen, men ellers kendes Findsen fra Jægerbogssagen, hvor Findsen på direkte tv mindede forsvarsministeren om, at han burde nævne, at bogen nu lå på nettet på arabisk.

Det viste sig bare, at det var medarbejdere i Forsvaret selv, der havde lavet oversættelsen. Skandalen medvirkede til, at Søren Gade (V) mistede sin ministerpost, og forsvarschef Tim Sloth Jørgensen måtte også forlade sin stilling.

Findsen beskrives som enormt talentfuld og dygtig, men fik tilnavnet 'Tito' blandt sine medarbejdere. Øgenavnet henviste ikke til den tidligere jugoslaviske statsleder, men til Findsens arbejdstider. Ti til to. Findsen har også ry for at være svært forsinket, når han skulle til møder.

Der er yderligere to medarbejdere, der er sendt hjem i den aktuelle sag. Deres identitet er endnu ikke kendt i offentligheden.