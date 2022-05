To jagerfly flyver i øjeblikket over Bornholm i høj fart.

Og det vækker undren hos flere borgere i området.

Flyene vender omkring Paradisbakkerne og er fløjet otte gange over Troels Pedersens hus.

Han har spottet de to fly, der flyver meget højt oppe.

»De to fly suser ind over Paradisbakkerne også vender de lige over mit hus. Det har de gjort en otte gange nu.«

Men hvorfor de to fly suser over den danske klippeø er uvist.

Hos Forsvarets kan man på nuværende tidspunkt ikke oplyse om, hvad der sker.

Man kan dog bekræfte, at de har fly i luften.

I den seneste weekend vakte to F-16-fly stor opsigt, da de fløj over Bornholm for at agere afvisningsberedskab over for et russisk militærfly, som krænkede dansk luftrum.

Kort tid efter lød meldingen fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at man havde kaldt den russiske ambassadør til samtale mandag for at få en forklaring.

»Det er udtryk for en fuldstændig uacceptabel tilsidesættelse af den internationale regelbog at krænke dansk luftrum. Det har den russiske ambassadør fået at vide i dag i klokkeklare vendinger,« udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod efter mødet.