Der skal slås hårdere ned på krænkelser i Forsvaret – og fremover koster det jobbet.

Forsvaret oplyser torsdag i en pressemeddelelse, at man indfører skærpede sanktioner overfor alle medarbejdere, der begår krænkelser.

Meldingen kommer, efter TV 2 med dokumentaren 'I krig og krænkelser' har afdækket en række sager om sexisme i Forsvaret.

De skærpede sanktioner betyder blandt andet, at fysiske krænkelser som udgangspunkt vil være lig med en afskedigelse, udtaler forsvarschef Flemming Lentfer:

»Der skal drages hårdere og hurtigere konsekvenser i krænkelsessager i Forsvaret. På baggrund af nogle af de sager, vi har set, må vi erkende, at vi har været for langsomme til at reagere. Vi vil have øget fokus på at sikre, at krænkeren og den krænkede ikke skal arbejde side om side, mens sagen undersøges.«

»Der har vi tidligere været for dårlige til at sikre adskillelse af parterne, for eksempel mens en straffesag har pågået. Det betyder også, at vi i flere sager vil skride til afskedigelse af chefer og medarbejdere,« siger Flemming Lentfer.

Det er ikke kun i sager vedrørende fysisk krænkelser, der kan føre til afskedigelse.

Også i andre alvorlige krænkelsessager kan der fremover ske afskedigelse.

Forsvaret oplyser, at hver sag skal igennem en konkret og individuel vurdering, ligesom man kan få en ansættelsesretlig konsekvens, inden en eventuel sag bliver afgjort strafferetlig.

Det bliver desuden også gjort klart, at ledere og chefer i Forsvaret har et særligt ansvar for at skabe en sund kultur – og »være deres særlige ansvar bevidst i forhold til handlepligt i sager om krænkende adfærd«.

Efterleves dette ikke, kan det medføre degradering eller afskedigelse.

I TV 2-dokumentaren erkender Flemming Lentfer, at den nultolerance over for krænkende adfærd, man ellers har haft, ikke fungerer i praksis.

Det har ifølge forsvarschefen medført et svigt.

I en anden pressemeddelelse udsendt torsdag oplyser Forsvaret desuden, at der bliver igangsat et træningsforløb mod krænkende adfærd.

Det betyder, at alle soldater og chefer er trænet til at håndtere krænkende adfærd i 2025.