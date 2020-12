I Region Midtjylland vil Forsvaret og Beredskabsstyrelsen fra mandag hjælpe med at pode for covid-19.

Fra mandag kan midtjyder blive mødt af ansatte fra flyvevåbnet, søværnet og Beredskabsstyrelsen, når de bliver testet for coronavirus.

Her træder Forsvaret og Beredskabsstyrelsen nemlig til for at hjælpe med at pode på nogle af regionens teststeder, oplyses det i en pressemeddelelse.

Formanden for regionsrådet, Anders Kühnau (S), glæder sig over den hjælpende hånd. Der er nemlig meget at se til, lyder det.

- Vi har øget analysekapaciteten voldsomt og har derfor brug for flere hænder til at pode de mange borgere, der ønsker en test, siger han i meddelelsen.

Forsvaret og Beredskabsstyrelsen hjælper allerede til ved teststederne - blandt andet med opbygning og drift. Fra mandag udvides opgaverne altså.

Det er omkring 30 personer fra flyvevåbnet i Karup, søværnet i Frederikshavn og Beredskabsstyrelsen i Herning, som skal hjælpe med podningen.

Ti af dem kommer fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Chefvagt Lars Michael Mortensen oplyser, at de skal hjælpe til i Aarhusområdet.

Han fortæller, at de tidligere har hjulpet til med podning under epidemien.

- Det mandskab, som skal pode, vil få en grundig oplæring, understreger han.

Beredskabsstyrelsen hjælper også til i Odense, Region Sjælland og Region Hovedstaden, fortæller Lars Michael Mortensen.

Den seneste tid er coronasmitten taget til i Danmark. Lørdag blev der fundet 3552 nye smittetilfælde på 28 timer.

Det er tredje dag i træk med flere end 3000 daglige coronatilfælde. Der testes dog nu langt flere personer hver dag end i foråret.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at der her ville have været fundet op mod 3000 tilfælde dagligt ved 70.000 test. Lørdagens smittetal er fundet ud fra næsten 120.000 prøver.

Alle danskere kan med Nem-id booke en tid til at blive testet for covid-19 på et af landets testcentre på www.coronaprover.dk.

/ritzau/