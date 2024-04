Søværnet har sendt en større drone i luften.

Dronen har til formål at farvandsovervåge langs Jyllands vest- og nordkyst.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Dronen kan lette og lande vertikalt, hvilket stiller mindre krav til de steder, som den skal flyve fra. Dermed kan den anvendes mere fleksibelt og i højere grad end hidtil.

Når den er i luften, skal den bruges til generel patruljering og samtidig flyve ud til for eksempel specifikke fartøjer og sende billeder hjem af disse til Søværnets maritime overvågningscenter.

Forsvarets drone skal patruljere i området langs Jyllands nord- og vestkyst fra Ålbæk Bugt og langs kysten nord og vest om Jylland til Ringkøbing Fjord.

Dronen, som blev sendt i luften mandag, er ubemandet, fjernstyret og har lang flyvetid.

Den service anvendes bredt over hele Europa af næsten alle medlemslande, der har et søterritorie og af EU-agenturer, der arbejder på havet, eksempelvis EFCA, som er EUs fiskerikontrolagentur. I servicen indgår droner af flere forskellige typer, og erfaringerne udveksles mellem brugerne, så løsninger og operationerne optimeres.

Søværnet har haft adgang til at anvende EMSA-droner i andre udgaver allerede i 2022 og 2023, men siden er dronen blevet forbedret til at kunne lette og lande lodret. Ligeledes er det havareal, som dronen overvåger, blevet udvidet løbende.

Ud over at hjælpe Søværnet skal dronen også flyve missioner for Toldstyrelsen.