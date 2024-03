Krav om en minimumshøjde og et bestemt BMI for potentielle værnepligtige i Forsvaret er blevet justeret.

Forsvaret har opdateret sine helbredskrav til værnepligtige.

Blandt andet kan personer under 155 centimeter ikke længere blive afvist udelukkende på grund af deres højde.

Det skriver DR Nyheder, som er i besiddelse af et internt notat fra Forsvarsministeriet.

Ifølge mediet er ændringerne i helbredskravene nogle af de mest omfattende nogensinde.

Listen over krav er mere end 100 sider lang. Det er den liste, der er med til at afgøre, hvorvidt en person er egnet til at være værnepligtig.

Foruden højde er også kravet om at have et BMI inden for en bestemt skala blevet ændret til alene at være vejledende.

Derudover kan en stor barm ikke længere bruges som grundlag for en afvisning som værnepligtig.

Netop den ændring er et godt eksempel på, at helbredskravene ikke har været tidssvarende, lyder det fra Forsvarsministeriet.

- I min optik handler det ikke om barmens størrelse, men om den enkeltes samlede fysiske habitus er besværet af en stor barm eller ikke, siger Jesper Lynge, kontorchef og kommandørkaptajn i Forsvarsministeriets personalestyrelse, til DR.

Tidligere er personer blevet afvist, hvis det blev vurderet, at de havde "seksuelle afvigelser". Det krav er nu fjernet.

- Vi synes simpelthen, det er en mærkelig måde at putte folk i bås på, og det er en kode, som vi ikke brugte. Den er ikke tidssvarende, og derfor har vi valgt at udfase den, siger Jesper Lynge til DR.

Ifølge kommandørkaptajnen har det ligeledes været uklart, hvad kravet egentlig har dækket over.

Det er dog stadig et krav, at en person ikke må være medicineret for ADHD, hvis vedkommende vil være værnepligtig.

Kravene til ordblinde er ikke ændret. Dermed er det fortsat graden af ordblindhed der afgør, om man kan blive erklæret egnet til værnepligt.

/ritzau/