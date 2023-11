Det sker ikke så sjældent endda, at Forsvaret må træde til, når der bliver fundet en mine, som skal sprænges.

Og onsdag var den 'gal' igen.

På det sociale medie X oplyser Forsvaret, at Søværnets Dykkertjeneste i dag har bortsprængt to britiske bundminer ved Stevns.

Minerne har ligget i vandet ud for Stevns et godt stykke tid. Her blev de nemlig dumpet fra fly under Anden Verdenskrig.

De bliver nu fjernet for at skabe sikre forhold for civilt undervandsarbejde, oplyser Forsvaret videre.

Selvom. at der nu er to miner mindre, er der formentlig flere tusinde tilbage i de danske have.

Søværnets Dykkertjeneste anslår i hvert fald, at der er op imod 6000 miner, hvor nogle er fra udlæg under de to verdenskrige, mens andre er blevet smidt på bunden efter krigene.

Tilbage i maj var der også miner fra Anden Verdenskrig på spil. Dengang måtte Søværnet til Færøerne, hvor tre miner skulle uskadeliggøres.

Søværnet har et ammunitionsrydningshold på døgnvagt og er ansvarlig for at uskadeliggøre ammunition og sprængstof i danske farvande.