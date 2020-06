Forsvaret inviterer danskerne ud på militære øvelsesområder i sommerferien, og her er der mulighed for at opleve vild natur og historiske bygninger. Ved Borris Skydeterræn ved Skjern findes den sjældne vendehals, som er en spættefugl, der er i fare for at uddø. Her kan man også opleve både havørn og bæver. (Arkivfoto) Hanne Og Jens Eriksen/Ritzau Scanpix