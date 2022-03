I mere end fem år, har de været til gavn for indbyggere og ikke mindst turister i den nordjyske kystby Løkken.

Men pludselig en dag var de væk.

Fem karakteristiske gule stole forsvandt som dug fra solen fra torvet i Løkken sidste efterår, og siden har ingen set dem.

»Vi plejer at stille dem frem, når foråret kommer, så vi vil rigtig gerne have dem tilbage,« siger Kirsten Munk, der er arkitekt i by- og landdistriktsudvikling i Hjørring Kommune.

Derfor har Hjørring Kommune nu efterlyst stolene i et opslag på Facebook. Noget de også gjorde, da stolene forsvandt i efteråret – men uden held.

Stolene er nemme at genkende. De er nemlig skriggule, og så står der 'Løkken' med store bogstaver skåret ind i ryglænet.

»Jeg tænker ikke, at de står et sted i nærområdet. Så var der nok nogen, der havde opdaget det,« siger Kirsten Lund, der ingen anelse har om, hvor de så kan være.

Udover farven og bynavnet har de også et andet kendetegn, som ikke kan spottes med det blotte øje.

»De vejer 15 kilo, så det er ikke nogen, man bare lige tager med på gåben eller cykel,« konstaterer Kirsten Lund.

Hvis stolene ikke bliver returneret, så må kommunen finde en måde at erstatte dem på. Og det ærgrer Kirtsten Lund, hvis det kommer dertil.

»Vi vil jo gerne passe på vores stole, for de koster jo også noget. Det betyder jo noget, hvis vi skal ud og købe nogle nye,« slutter hun uden dog at afsløre, hvor meget stolene koster.