Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En person fra Gladsaxe har vundet syv millioner kroner ved at spille Lotto.

Men vinderen ved ikke selv, at vedkommende er blevet mangemillionær endnu. Danske Spil har nemlig ikke kontaktet den heldige Gladsaxeborger.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at der er en person i Gladsaxe, der vinder over en million kroner.

Det fortæller administrerende direktør i Danske Lotteri Spil Malene Mølgaard.

»Det er altid dejligt, når der er en ny vinder i et af vores lotterier, og når vi kan indvie en ny kommune.«

»Det kan være en stor omvæltning fra den ene dag til den anden at få millioner af kroner ind på kontoen, og derfor gør vi meget ud af at give specialiseret rådgivning til dem, der er så heldige. Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som millionær eller endda multimillionær,« siger hun.

Vinderen blev trukket lørdag aften, hvor der også blev tildelt to milliongevinster yderligere.