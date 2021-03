Bedrageri, mandatsvig og dokumentfalsk. Det er hvad en tidligere forstanderen på Kongensgaard Efterskole i Nørre Nissum er blevet titalt for.

Det fremgår af anklageskriftet, skriver TV MIDTVEST.

For to år siden fyrede bestyrelsen den daværende forstander på Kongensgaard Efterskole i Nørre Nissum. Begrundelsen var dengang uregelmæssigheder i administrationen, men nu er anklagerne vokset.

Ifølge den daværende bestyrelsesformand Arne Bjerrum, så udbetalte forstanderen nemlig penge til sig selv, som han ikke havde ret til.

»Vi kunne se, der var brugt for mange penge på nogle områder, og revisoren kunne se, at der var brugt penge, som ikke var efter spillereglerne. Vi fik den besked, at det var ulovlige udbetalinger, og det var noget af en overraskelse for os alle sammen« siger Arne Bjerrum.

Der er syv forhold i sagen, som blandt andet handler om, at forstanderen har fået efterskolens sekretær til at udbetale overarbejde til sig for knap 90.000 kroner. Desuden har han fået skolen til at betale over 40.000 kroner for sit tv, telefoni, internet samt udgifter til to computere.

Og i alt er den nu tidligere forstander tiltalt for bedrageri, mandatsvig og dokumentfalsk for 140.000 kroner.

TV MIDTVEST har været i kontakt med den tiltalte. Han ønsker ikke at stille op til interview, før sagen er afgjort ved Retten i Holstebro, men han afviser anklagerne. Retssagen begynder den 12. april.