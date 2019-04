Brande vil snart have Danmarks suverænt højeste bygning, men det er ikke alle, der er vilde med den idé.

Det er Bestsellers Babelstårn, der med sine 320 meter vil stikke op i midten af Jylland og kan blive set på lang afstand, og det er netop det, der irriterer forstanderen på Silkeborg Højskole.

Jan Hamborg Lundum skriver nemlig et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, hvor han mener, at den nye bygning ikke bare vil omfatte borgerne i Brande, men også mange andre borgere i Jylland.

»Set i min optik vil bygningen ene og alene komme til at fremstå som en uhørt høj og provokerende reklamesøjle,« skriver han.

»Udsigten deroppefra skal nok blive god, men den kan man jo søge til det midtjyske søhøjland for at opleve, og så kan man endda nyde vinden i ansigtet samtidig og dufte til skovens træer,« forklarer Jan Hamborg Lundum.

Det er Bestseller og milliardæren bag, Anders Holck Povlsen, der har ønsket at etablere den nye bydel og højhuset.

De 320 meter vil ikke bare blive den højeste i Danmark, men den vil også overgå Eiffeltårnet, der er omkring 300 meter.

Og forslaget om at bygge tårnet modtog også en kæmpe opbakning i byrådet i Ikast-Brandes kommune, hvor det blev godkendt.

»Jeg har sjældent oplevet en så enstemmig opbakning fra de lokale. Der har nærmest været skuffende få indsigelser og beklagelser til borgermøderne. Man skal lede længe efter demonstrationsoptog mod det her,« sagde Henrik Engedahl (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Men Jan Hamborg Lundum vil gerne minde folk om, at hvis man har ja, så er der ikke nogen vej tilbage, hvis nu højhuset ikke er så pænt.

»Jeg håber heller ikke, at befolkningen forblindes af det fascinerende ved at få et rekordhøjt bygningsværk i det midt-vestjyske. Når først det står opført, slipper vi ikke sådan lige af med det igen,« skriver han.

Man forventer, at afslutningen af byggeriet vil være i 2023. Der vil være plads til omkring 7000 mennesker i højhuset.