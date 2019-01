Præcis seks minutter efter ambulancen ankom til filmhøjskole, samlede forstanderen skolens elever for at informere om Malthe Thomsens tragiske dødsfald.

De var alle chokerede og ulykkelige.

»Det er frygteligt, og vi kommer til at savne ham som elev på skolen. Han havde en stærk personlighed, en smittende humor og et stort nærvær. Det var en mand, som helt tydeligt havde fundet noget, han var god til,« fortæller Ellen Riis, forstander på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft.

Lørdag aften blev Malthe Thomsen fundet død af en blodprop på sit højskoleværelse.

Det var på filmhøjskolen, at 27-årige Malthe Thomsen boede og udlevede sin passion for dokumentarfilm. Han havde tidligere færdiggjort sin pædagoguddannelse, men han kunne ikke længere se sig selv arbejde med faget.

Det havde de mange måneders mareridt, som han havde gennemlevet i New York i 2014, spoleret.

Den dengang 22-årige Malthe Thomsen var blevet anklaget og efterfølgende renset for krænkelser af børnehavebørn.

Til DR fortæller hans mor, Gitte Thomsen, at han på filmhøjskolen havde rejst sig, blomstrede og havde det rigtig godt.

Det er derfor også med et tungt hjerte, at forstander Ellen Riis løbende har været i kontakt med Malthe Thomsens forældre, efter det tragiske dødsfald.

»Jeg har den største medfølelse med Malthes familie, for han var tydeligt på vej til at blive noget, han gerne ville, og det fortjente både han og hans familie,« siger hun.

Malthe Thomsen begyndte som elev på Den Europæiske Filmhøjskole i august 2018. Han medvirkede også i filminstruktør Katrine Phillips film 'False Confession', hvor han fortæller om retsforløbet og anklagerne mod ham i 2014. I et opslag på Facebook udtrykker Katrine Philip tabet af sin ven.

'Malthe, kære ven. Du vil altid have en særlig plads i mit hjerte. Du kæmpede en sej og uretfærdig kamp - men du vandt den, du klarede det! Jeg har fulgt dig tæt i mange år efterhånden, og du har altid været fast besluttet på at gå hele vejen, ikke give op, og ikke lade dig kue af et vanvids system. Du ønskede retfærdighed, for dig selv, men mest af alt for de mennesker, der ville komme efter dig.'

Sagen om Malthe Thomsen trak overskrifter tilbage i 2014, da han under et praktikforløb som pædagogmedhjælper på en skole på Manhattan i New York blev anklaget for at have misbrugt 13 børn.

Den amerikanske anklagemyndighed fandt aldrig beviser mod Malthe Thomsen, og i november 2014 blev sagen droppet.

I 2016 modtog han en halv million kroner i erstatning fra anklagemyndigheden.

I 2018 indgik Malthe Thomsen forlig på et ukendt millionbeløb med den kvinde, som i første omgang havde rejst de falske anklager mod ham.