Stormvejret omkring European Film College tager til i styrke.

Og ledelsen har tilsyneladende ikke held til at ride stormen af – tværtimod.

Det fremgår af en ny artikel fra Filmmagasinet Ekko, som gennem længere tid har dækket den opsigtsvækkende sag på filmhøjskolen i Esbjerg.

Den nyeste afsløring handler om, hvordan skolens forstander, Klaus Hansen, forsøger at få en tidligere ansat til at tilbagetrække udtalelser i en kommende artikel i Ekko.

Udtalelser, der ifølge Ekko er stærkt kritiske over for ledelsen.

Selve sagen handler om en lærer, som flere elever har følt sig krænket af.

Filmskolens ledelse og bestyrelse har afvist at have haft kendskab til elevernes oplevelser og har derfor også nægtet at sige undskyld til eleverne, skriver Ekko.

Men i en kommende artikel i Ekko står en tidligere ansat frem og udtaler det modsatte. Altså at ledelsen havde et kendskab til problemerne med læreren.

Den tidligere ansattes kritik er kommet forstander Klaus Hansen for øre, og det har altså fået ham til at sende den tidligere ansatte en mail, hvor han minder den tidligere ansatte om, at vedkommende har tavshedspligt, og beder ham trække sine udtalelser tilbage.

Over for Ekko vurderer lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing dog, at det er tvivlsomt, at den tidligere ansattes udtalelser er lovstridige.

I en mail til Ekko skriver forstander Klaus Hansen, at han har kontaktet den tidligere ansatte, fordi han er bekymret for, at hans udtalelser kan kædes sammen med enkeltpersoner.

»Ud over de store menneskelige omkostninger, der er for de pågældende – uanset om det er elev eller ansat – så er det en overtrædelse af forskellige tavshedspligtsbestemmelser. Det er en vurdering, der er lavet af vores eksperter på området,« skriver han i en længere mail til Ekko.