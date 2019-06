Forstanderen på Blidstrup Efterskole, Karsten Madsen, er blevet fritstillet af bestyrelsen efter at have været på skolen i 11 år.

Det er sket efter en konkret henvendelse fra forældre til en elev på skolen, der havde oplevet ‘upassende opførsel’.

Bestyrelsen på efterskolen oplyser også til Nordjyske.dk, at forældrene til den implicerede elev har politianmeldt den nu tidligere forstander.

Morsø Folkeblad har haft kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, og de ønsker hverken at be- eller afkræfte, om der foreligger en anmeldelse.

Heller ikke bestyrelsesformand, Lars Hansen, ønsker at komme ind på, hvad der er foregået, siden Karsten Madsen nu er blevet nødt til at trække sig fra sin plads.

Men bestyrelsesformanden forklarer, at eleven har betragtet Karsten Madsens opførsel som upassende.

»Der er ingen tvivl om, at det har drengen følt, og der har Karsten Madsen så ikke formået at se, at han har overtrådt nogle grænser. Det er ikke noget, vi i bestyrelsen vil stå inde for.« siger Lars Hansen ifølge Nordjyske.

Morsø Folkeblad har talt med Karsten Madsen.

Han bekræfter. at han ikke længere er i stillingen som forstander på Blidstrup Efterskole.

Han ønsker dog heller ikke at kommentere den situation, der har været grunden til opsigelsen.

Indtil videre har efterskolen besluttet at have Anne Sophie Thomsen, der er en af lærerne på skolen, er konstitueret forstander.

Skolen vil nu indlede jagten efter en ny forstander.