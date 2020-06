Forstanderen for Hjortholm Kostskole, Morten Nørredal Ravn, er blevet fyret.

Blot ti måneder blev det til på posten.

Men nu er det altså forbi, efter ham og bestyrelsen på skolen har indgået en aftale om hans afgang, oplyser han til Sjællandske.

»Der er indgået en gensidig aftale om min fratrædelse, og andet har jeg ikke at sige,« siger Morten Nørredal Ravn.

Ensklingende lyder svaret fra Hjortholm Kostskole, der som bekræfter, at der er indgået en fratrædelsesovertale, mens som ikke ønsker at uddybe, hvad der har ført til, at de to parter stoppet samarbejdet.

Morten Nørredal Ravn stopper med øjeblikkelig virkning.

Indtil hans efterfølger bliver fundet, træder Michella Rasmussen, som har været ansat på skolen som både afdelingsleder og pædagogisk leder i fem år, til som konstitueret forstander.

Først efter årsskiftet planlægger skolen at påbegynde søgningen efter en ny.