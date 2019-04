Et forsorgshjem i Tranbjerg i Aarhus blev søndag evakueret i timesvis på grund af en bombetrussel mod stedet.

Omkring klokken 16.45 gik Østjyllands Politi på Tiwtter og oplyste, at stedet nu er gennemsøgt. Ingen bomber er fundet, og beboerne er på vej tilbage.

»Østjyllands Politi har siden i formiddags været til stede ved Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg. Stedets beboere har været evakueret, og vi har gennemsøgt stedet med hunde. Intet mistænkeligt fundet, og beboerne er på vej retur,« skriver politiet.

I løbet af søndag formiddag og tidlig eftermiddag var politiet massivt til stede ved forsorgshjemmet, som ligger på Trankær Mosevej.

Beboerne blev evakueret, og politiet rykkede ud med bombehunde.

»Man er i gang med at gennemsøge huset for en bombe, fordi der er indgivet en bombetrussel. Det er en helt unormal situation, men det bliver håndteret meget professionelt,« sagde forstander på forsorgshjemmet, Jakob May, til TV2 Østjylland.

En mand blev ifølge mediet tilbageholdt på stedet, da evakueringen fandt sted.

Bombetruslen blev anmeldt til politiet søndag formiddag, efter truslen var blevet ringet ind til stedet, der tager mod personer med sociale problemer og hjemløse over 18 år.