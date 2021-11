En 38-årig mand er i kritisk tilstand fløjet til Aalborg Sygehus, efter at han i sin tuktuk blev påkørt af en bil på Viborgvej i Løgstør.

Nordjyllands Politi fik klokken 14.47 mandag en melding om det alvorlige trafikuheld.

En personbil var trukket ud for at overhale tuktuken, da et dyr pludselig dukkede op på vejen.

»Føreren af bilen forsøger at undvige en harer, der pludelig springer ud foran køretøjet. I forsøget på at styre udenom dyret kommer han til at svinge ind og ramme tuk-tuk'en,« forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Herefter røg både tuktuken og føreren af det lille køretøj ud i grøften, oplyser vagtchefen.

»Føreren af tuktuken, en 38-årig mand, blev efter påkørslen hentet af en redningshelikopter og fløjet ind til Aalborg Universiteshospital. Han er fortsat i kritisk tilstand,« fortæller Jess Fallberg.

Ifølge vagtchefen har der været en bilinspektør ude og foretage vurderinger på stedet. Og der er umiddelbart ikke tale om for høj hastighed, lyder meldingen.

