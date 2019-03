Generaladvokaten siger, at dansk lovgivning er i strid med EU-ret. Falder dommen sådan, kan det genåbne sager.

Der er kun tale om et forslag til en dom fra EU-Domstolens generaladvokat, men det er til gengæld et ret klart svar.

Den danske regering står ifølge hans vurdering til at tabe en sag om et tyrkisk ægtepars familiesammenføring, og den sag kan få følger for mange andre.

Det har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forklaret. Det er ifølge ministeren muligt, at også sager med personer fra andre lande end Tyrkiet kan få genåbnet deres sager efter afslag på familiesammenføring.

Generaladvokaten mener i sin læsning af sagen, at den danske lovgivning er i strid med EU-retten.

Der ventes en afgørelse inden sommerferien.

/ritzau/