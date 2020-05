Sænk momsen fra 25 til 15 procent resten af året. Det vil få økonomien i Danmark tilbage i omdrejninger.

Det er det forslag, som politikkerne på Christiansborg har fået fra SMVdanmark og arbejdsgiverforeningen KA.

Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVdanmark, siger i en pressemeddelelse, hvorfor forslaget er en god idé:

»At sænke momsen er en god ide fordi det er enkelt, effektfuldt og vil skabe øget aktivitet lige med det samme – præcis hvad vi har brug for at kickstarte økonomien igen. Vi skal have danskerne til at bruge penge, da det vil holde hånden under erhvervslivet bredt, og sikre arbejdspladser landet over.«

Forslaget går helt konkret ud på, at momsen på alle varer og ydelser sænkes i resten af 2020.

I pressemeddelelsen skriver SMVdanmark og KA, at det er en løsning, der både er forståelig og gennemsigtig.

Derudover viser tal fra Nationalbanken, at pengene findes ude i det danske samfund.

Tallene viser således, at danskerne har sparet i omegnen af 1000 milliarder kroner, mens krisen har stået på.

KA-direktør, Karsten Høgild, mener, at det skal være attraktivt at bruge lidt ekstra penge.

»Vores beregninger viser, at forslaget vil spare en familie med en gennemsnitsindkomst for mellem 1.500 og 2.000 kr. netto om måneden,« siger Karsten Høgild.

»Mange sparer op, og det er prisværdigt og ansvarligt. Men i den helt særlige situation, vi står i, er der brug for at gøre det mere attraktivt at bruge lidt ekstra. Det nytter ikke, at vi bare lader alle pengene samle støv i banken, når vi har så hårdt brug for at få hjulene i gang.«

Jakob Brandt siger afsluttende, at løsningen skal komme fra Christiansborg.

»Coronakrisen har ramt alle, og derfor er der også behov for en politisk løsning, der kommer alle til gode. Det vil en nedsættelse af momsen gøre – det vil være til fælles bedste.«