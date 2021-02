Forældre skal kunne passe deres børn, til de er raske, lyder borgerforslag, som har fået 50.000 underskrifter.

Når børn bliver syge, har forældrene typisk mulighed for at tage barnets første og i nogle tilfælde anden sygedag.

Hvis barnet er syg flere dage, skal forældrene finde anden pasning eller sende deres børn halvsyge i institution eller skole.

Ifølge en gruppe forældre skal der indføres en lov, der giver ret til at blive hjemme og passe sit barn, til det er raskt igen.

Gruppen stillede i september et borgerforslag, der har fået 50.000 underskrifter. Det betyder, at Folketinget skal tage stilling til forslaget.

- Man anerkender ikke, at børn kan være syge i mere end en eller to dage, og det gør små børn, siger Louise Barkan Staal, der er en af stillerne bag forslaget.

- Man hører om forældre, som af nød sender syge børn afsted, fordi de ikke ser andre løsninger.

- Det er en falliterklæring for vores samfund, at børns vilkår er på bekostning af arbejdsmarkedets vilkår, siger hun.

Hun mener ikke, at man kan løse udfordringen via forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.

- Det har været en drøftelse i overenskomstforhandlinger i årevis, men det har været svært at få igennem, fordi små børns sygedage fylder en relativ lille del af ens arbejdsliv, hvorimod løn og pension vedrører alle, siger Louise Barkan Staal.

Under coronaudbruddet er der lavet en midlertidig ordning, hvor forældre kan blive hjemme og få dagpenge, hvis et barn under 14 år er hjemsendt på grund af nær kontakt med en smittet person.

Forslagsstillerne mener, at der skal være en lignende ordning permanent, da problemet er det samme, når børn har skoldkopper eller influenza.

- Vi har også smittekæder, når vi ikke har corona, og vi burde have samme fokus på smitte normalt, og det ville man sikre, hvis forældre fik lov at blive hjemme og passe deres børn, siger hun.

Forslagsstillerne fremhæver en svensk model. I Sverige kan forældre blive hjemme og passe børn op til 12 år, når de er syge - og få et beløb svarende til 80 procent af dagpengesatsen.

Der er mulighed for at få ydelsen op til 120 dage om året. I gennemsnit bliver den brugt 7,6 dage om året, viser tal fra den svenske myndighed Försäkringskassan.

Næste skridt for borgerforslaget er, at partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der vil fremsætte det som et konkret beslutningsforslag.

Forslaget bliver ikke automatisk fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtter.

Det skyldes, at grundloven siger, at det kun er medlemmer af Folketinget samt ministre, der kan fremsætte forslag i Folketinget.

Alternativet har udtrykt støtte til borgerforslaget. Det samme har Kristendemokraterne, der dog ikke er i Folketinget.

/ritzau/