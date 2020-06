Var du en af dem, der søndag deltog i demonstration mod racisme i København? Så bør du måske overveje at gå i karantæne.

Sådan lyder rådet fra Thea Kølsen Fischer, forskningschef og overlæge på Nordsjællands Hospital:

»Coronavirus cirkulerer jo stadig i vores samfund. Så hvis man har deltaget i demonstrationer eller andre aktiviteter, hvor mange mennesker er forsamlet og i tæt kontakt, og man har pårørende, der er i risikogruppe, så kan det – for at være på den sikre side – være en god ide at gå 14 dage i karantæne efterfølgende,« siger hun til B.T.

I flere europæiske byer – herunder København – deltog tusindvis af mennesker søndag i antiracistiske demonstrationer som følge af den sorte amerikaner George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis, USA, for to uger siden.

Synes du, at demonstranter bør gå i karantæne i 14 dage?

En video af hændelsen, hvor en hvid politibetjent presser et knæ mod den 46-årige Floyds hals i over otte minutter, har udløst store protester ikke bare i USA, men over hele verden under sloganet 'Black Lives Matter' (sorte liv betyder noget, red.).

Retsmedicinere har siden konkluderet, at George Floyd døde af iltmangel, og den pågældende betjent er anholdt og sigtet for drab.

Den danske forskningschef ønsker dog ikke at svare på, hvorvidt demonstrationer så helt burde forbydes:

»Jeg blander mig ikke i, hvorvidt demonstrationer slet ikke burde være tilladt lige nu. Det er et politisk anliggende. Men hvis jeg selv deltog i det, og jeg havde sårbare familiemedlemmer eller boede sammen med nogen i risikogruppe, så ville jeg gøre alt for at sikre, at jeg ikke tog nogen smitte med hjem,« siger Thea Kølsen Fischer.

Demonstration i København d. 7 juni. Foto: Nikolai Linares Vis mere Demonstration i København d. 7 juni. Foto: Nikolai Linares

På spørgsmålet om, hvorvidt det så ville have været en god ide at bære maske til demonstrationen, svarer hun:

»Jeg kan ikke anbefale noget andet, end de danske myndigheder gør. Men jeg er da nysgerrig på, hvorfor det er, at noget, der vil kunne nedsætte risikoen for smitte, ikke også gælder i Danmark. Det er jo noget, der vil kunne nedsætte risikoen for, at en superspreder spreder smitte – masker og mundbind udgør en fysisk blokering for at virus spredes fra mund og luftveje af en smittet i nogen grad, og selvom de ikke beskytter 100 procent, er nogen grad beskyttelse vel bedre end ingenting,« siger hun.

Andre danske eksperter har også udtalt sig om, hvorvidt demonstrationer er en god ide eller ej. Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet, sagde søndag til Ritzau:

»Den enkelte løber en meget lille risiko. Det er mere samfundet, der løber en risiko, da vi forsøger at undgå superspreder-begivenheder. Det er en grundlæggende menneskelig ret at ytre sig, og med de smittetal, vi ser nu, så skal vi passe på, at coronavirus ikke bliver det, der trumfer alt andet,« sagde han.

Allan Randrup, professor og virolog ved Københavns Universitet, ser dog anderledes på det:

»Hvis jeg udelukkende tager smittebrillerne på, så er det altså problematisk. Det er faktisk en af de type situationer, som vi helst skal udenom for at undgå at få en opblussen af epidemien igen,« siger han til TV 2 Lorry.