To gulerødder om dagen kan med stor sandsynlighed hæmme udviklingen af kræft i tyktarmen.

Det viser et studie foretaget af Svendborg Sygehus og Karolinska Hospital og Umeå Universitet i Sverige, skriver fyens.dk.

Det er testet og bevist på rotter samt i laboratorieforsøg og genetiske studier.

»Vi har fra alle tænkelige vinkler arbejdet på det her, og vi når altid frem til det samme; ja, gulerødder kan meget vel være kræftforebyggende, og som det ser ud nu, har man større effekt af to gulerødder om dagen, end af hele det danske screeningssystem,« siger Gunnar Baatrup, som er professor og forskningsleder på kirurgisk forskningsenhed på Svendborg Sygehus, til fyens.dk.

Gunnar Baatrup slår fast, at forsøget med indtag af gulerødder nu skal afprøves på mennesker.

Det skal foregå på den måde, at udvalgte personer, der er i højrisikogruppen for at udvikle kræft i tyktarmen, i et år bliver tilbudt at drikke et halvt glas gulerodsjuice om dagen.

Dog er der ikke tale om en hvilken som helst art af gulerødder, men en slags, der har et særligt højt indhold af stofferne falcarinol og falcarindiol, som har vist sig at hæmme væksten af kræftceller.

Lige nu dyrkes sorten med de to kræfthæmmende stoffer ikke i Danmark, men til forsøget har en nordjysk gulerødsavler hentet dem her til landet, og i et år skal de altså bruges til juice, forsøgspersonerne hver dag skal indtage.