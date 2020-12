Hvor farlig er corona egentlig? Det slår en ny undersøgelse nu fast.

Covid-19 er langt farligere end influenza. Det har en række forskere fra Københavns Universitet og hospitalerne i Region Hovedstaden fundet ud af.

Faktisk er antallet af døde personer, der er testet positiv for corona, hele tre til fem gange højere end ved influenza, inden for de perioder forskerne har kigget på. Det skriver Berlingske.

Samtidig har en ikke-indlagt person med corona syv gange højere risiko for at dø inden for 30 dage end personer, der ikke er smittet med corona.

»Vi har alle sammen en risiko for at dø inden for de næste uger. Gudskelov, er risikoen meget lille for langt de fleste af os. Og den er også relativt lille, selv om man bliver testet positiv for covid-19, men vores data tyder på, at risikoen for at dø inden for 30 dage bliver næsten syvdoblet med en positiv covid-19 test sammenlignet med en negativ test, hvis man er testet uden for hospitalet,« siger Daniel Kondziella, der er en forskerne bag studiet.

Og det kan altså være ny viden for mange danskere. En anden undersøgelse fra Kantar Gallup viser nemlig, at cirka hver femte dansker tror, at de to sygdomme er lige farlige.

Men egentlig mener forskerne, at corona-dødeligheden vil vise sig at være endnu højere, hvis teststrategierne for influenza og corona var den samme. Nemlig 10 eller 20 gange højere.

Men her stopper det ikke. Den nye undersøgelse viser også, at følgesygdomme som blodpropper og nyreskader er hyppigere med Covid-19.