Der er for lidt viden om, hvad plastik i havet har af konsekvenser, siger professor i nyt forskningsinitiativ.

Forskere oplever, at der hersker en kolossal bekymring for plastik i verdenshavene i forhold til forurening.

Men skærer man ind til benet, er der alt for lidt viden om, hvad det egentlig betyder for dyr og mennesker, vurderer Torkel Gissel Nielsen, der er professor på DTU Aqua.

- Det er egentlig fornuftigt nok at være bekymret, men man skal bare ikke være bange. Det kræver konkret forskning at finde ud af, hvad det er, vi ser, og hvordan det påvirker havmiljøet, siger han og tilføjer:

- Det ved vi faktisk ikke, som det er nu, når vi taler om mikroplastik, selv om vi taler enormt meget om det, siger han.

Det har fået forskere fra fem danske forskningsinstitutioner til at gå sammen i forsøget på at skabe datagrundlag for den bekymring, de oplever, at folk har.

Projektet ledes af Aalborg Universitet i forskningscenteret MarinePlastics og støttes af Velux Fonden med 20 millioner kroner.

Den del af projektet, som Torkel Gissel Nielsen, arbejder på, skal se på konsekvenserne af mikroplast for dyr i havet.

Mere konkret skal forskerne i den del af projektet undersøge, hvornår dyreplankton, fisk og skaldyr spiser mikroplast, og hvad der sker, når de gør det.

Men de skal også undersøge, hvorvidt plastikkens størrelse, sammensætning og alder måske kan have en betydning for hvordan mikroplastik påvirker havets fødekæder.

- I dag kan vi finde plastik overalt i havet. Vi kan finde det i de dybeste områder af havet på 11 kilometers dybde, og i de mest fjerne fjorde ved polerne, fortæller professoren.

Ifølge DTU består op mod 80 procent af verdens affald af plastik, og hvert år udledes der 300 millioner tons plastik i verdenshavene.

- Det er et humant fingeraftryk, der findes overalt i havet, og vi ved faktisk ikke på nuværende tidspunkt ikke, hvad det helt præcist betyder for havmiljøet, siger Torkel Gissel Nielsen.

MarinePlastic åbner officielt 1. februar og skal arbejde med at indsamle viden frem til slutningen af år 2023.

