Det sparer penge og giver mere præcise tal, hvis man tæller fuglebestande med droner, siger forskere.

Der er store fordele ved at bruge droner til at tælle bestandene af danske fuglearter som skestorke, måger og terner. Sådan lyder anbefalingen fra forskere ved Aarhus Universitet til Miljøstyrelsen.

Droner kan være mindre forstyrrende for fugle, der ruger i kolonier, end hvis fugletællere går rundt på jorden og skræmmer fuglene på vingerne, påpeger Thomas Eske Holm, seniorrådgiver ved Institut for Bioscience.

Han har sammen med kolleger gennemført forsøg i 2018 på adskillige jyske lokaliteter. Biologerne konstaterer, at de ynglende fugle oftest bliver på rederne, selv om der flyver en drone hen over dem.

- Droner har nået et stadie, hvor de er billige. De har fået bedre software, bedre kompas og gps og er meget nemme at bruge, så vi kan styre dem til at flyve automatisk i eksempelvis 20 meters højde.

- Med en lille drone til 12.000 kroner kan vi kortlægge et relativt stort område og få ét sammenhængende foto, siger Thomas Eske Holm.

Sammenligninger mellem traditionelle tællinger og dronetællinger viser også, at overvågning med drone ofte giver mere nøjagtige tal.

Det gælder ikke mindst, hvor alternativet er at tælle fuglene i kolonien på afstand gennem kikkert.

En droneoptælling af måger på øen Langli i Vadehavet gav således et dobbelt så højt antal - omkring 19.000 - som en manuel opgørelse fra to erfarne fugletællere.

- Og vi er helt sikre på, at dronens tal er rigtige. Ved traditionelle tællinger kan man miste overblikket over, hvad man har talt og ikke talt - eller fuglene går pludselig i luften, siger Thomas Eske Holm.

Brug af droner kan også i mange tilfælde spare arbejdstimer og penge.

Der mangler dog at blive udviklet en algoritme, der automatisk identificerer og tæller fuglene på dronefotos. Herved kan der spares mange timer, som ellers bruges på manuelt at tælle de enkelte arter på billeder.

