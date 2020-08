Professor på Rigshospitalet kalder nyt middel mod corona, der skal inhaleres, for interessant.

En inhaleret form af stoffet niclomaside har vist sig sikkert efter at være blevet afprøvet på 44 raske mennesker, og nu forventer det danske selskab bag, UNION therapeutics, at man kan gå i gang med at teste midlet på coronaramte patienter inden udgangen af året.

Det oplyser selskabet, der kalder det et af de mest potente midler til at bremse coronavirusset.

Ifølge Vibeke Backer, klinisk professor på Rigshospitalet, er der noget om snakken.

- I laboratoriet har det vist sig at være rigtig potent mod virus.

- Tanken er, at når man inhalerer det, kommer det ind på det sted, hvor virus først sætter sig. Kan man forhindre, at det udvikler sig, vil kroppen selv kunne reagere mod de få vira, der er, og få det udskilt, siger hun.

Vibeke Backer forventer sig store ting fra midlet og kalder det unikt, at medicinen indtages igennem inhalation, som man kender det fra astmamedicin.

Det vil sige, at medicinen møder vira tidligt, fordi det starter med at sidde i næse og hals.

Hun understreger, at der ikke er tale om en vaccine. En sådan en afventer hun med spænding, men indtil da må man behandle med de midler, man har.

- Indtil vi får en vaccine, er vi jo nødt til at få fat i noget andet, der kan forhindre folk i at blive syge, siger Vibeke Backer.

Flere midler er under coronakrisen i studier blevet erklæret virkningsfulde mod coronavirus.

Remdesivir var det første lægemiddel, der i et større klinisk studie viste effekt på patienter med covid-19, der er sygdommen, der forårsages af smitte med coronavirus.

Medicinen kan nedsætte indlæggelsestiden fra 15 til 11 dage, var konklusionen på studiet, som også er udført i Danmark.

Midlet blev på meget kort tid godkendt i EU til behandling af patienter over 12 år med lungebetændelse og behov for behandling med ilt.

Ifølge UNION therapeutics er niclosamide mere end 40 gange så effektivt som Remdesivir.

Om det viser sig at holde stik, må man afvente at få svar på, til midlet kan afprøves på mennesker, siger Vibeke Backer.

/ritzau/