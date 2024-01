47 forskere fra syv forskellige lande befandt sig onsdag ved Klintholm Havn på Møn.

Og det er der en helt særlig, og potentielt banebrydende, årsag til.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Grunden skal findes i, at en gruppe danske forskere netop nu arbejder på fødevareproduktion under vand.

Eksperimentet er en del af projektet WIN@sea, hvor en række danske universiteter og virksomheder er i gang med at undersøge, hvordan der bedst kan produceres fossilfri energi og fødevarer på ét og samme sted.

»Der er et stort potentiale i, at vi udnytter havets areal bedst muligt. Den her fødevareproduktion, som kan bruges til både mennesker og dyr, kan frigøre noget land for fødevareproduktion,« lyder det fra Annette Bruhn, der er projektleder på WIN@sea og seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, til mediet.

Projektet er med til at tjene energi- og fødevaresikkerheden i Europa, og er EU-støttet gennem projektet OLAMNUR, der har fokus på at udnytte uudnyttede regioner og miljøer i havet, med 11 millioner kroner.