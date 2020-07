»Astrofysikere verden over er nærmest gået i selvsving over det her. For hvor kommer de signaler fra, og hvad kan de fortælle os?« siger Mads Toudal Frandsen.

Han er lektor og forsker i teoretisk partikelfysik på Syddansk Universitet, og ligesom andre forskere undrer han sig.

I en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet bliver det beskrevet, hvordan et underjordisk anlæg i Italien 17. juni opfangede nogle uforklarlige signaler fra rummet.

Signalerne, som man altså også har kigget på ved Syddansk Universitet, blev fanget af et observationsanlæg, der har til opgave at lede efter mørkt stof.

Spørger man Mads Toudal Frandsen, kan de muligvis stamme fra en såkaldt elementarpartikel, som først bliver opdaget nu.

Erfaring fortæller lektoren, at man skal være ekstremt forsigtig med at overfortolke den slags data:

»Men når det er sagt, så er det jo kæmpestort, hvis der virkelig er tale om en ny partikel. Det vil i så fald være første gang siden opdagelsen af Higgs partiklen i 2012,« siger han i pressemeddelelsen.

Såfremt der rent faktisk er tale om den nyopdagede partikel, som i forskersprog kaldes ALP, vil det være et enormt vigtigt fund.

Det understreger Mads Toudal Frandsen, som sammen med kollegaer har udgivet artikler i videnskabelige tidsskrifter om netop eksistensen af ALP.

»Der er en række ting, der ikke er forklaret i vores nuværende model for, hvad universet består af. Hvis ALP findes, kan den forklare nogle af de her ting,« siger han og fortsætter:

»Derfor er det fantastisk, hvis det vitterlig er ALP, de har fundet, fordi det kan være et vindue til en ny forståelse af både mørkt stof i universet, og hvordan elementarpartiklerne fik deres masse.«