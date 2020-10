En 45-årig mand fra Storbritannien har mistet hørelsen på det ene øre, efter at være blevet smittet med coronavirus. Nu vil forskere undersøge, om der er en sammenhæng.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Post.

Ifølge mediet mistede den 45-årige mand helt hørelsen på sit venstre øre, efter han i en måned havde kæmpet mod virussen og til sidst fik det bedre efter behandling med blandt andet redesivir, steroider og blodtransfusion.

Manden, der desuden lider af astma, er siden blevet undersøgt for en andre sygdomme, der kan føre til høretab, men lægerne har ikke fundet noget.

»På trods af den betydelige mængde litteratur om Covid-19 og forskellige symptomer, der er forbundet med virussen, mangler der en diskussion om forholdet mellem Covid-19 og hørelse,« skriver en forsker i det britiske medicinske tidsskrift BMJ.

»Høretab og tinitus er symptomer, man har set hos patienter med både Covid-19 og influenza, men det er ikke blevet fremhævet,« lyder det videre i tidsskriftet.

Derfor anbefales det også, at man kigger nærmere på, hvorvidt coronavirus kan forårsage en forringelse af hørelsen eller sågar et decideret høretab.

Anbefalingen kommer desuden efter, at en række eksperter fra University of Manchester har udtalt, at de har set en forringet hørelse hos patienter, der ellers var kommet sig over virussen.