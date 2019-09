Der er grund til at være bekymret for vores danske have, som i øjeblikket lider under ekstremt lavt iltniveau.

Særligt skidt står det til i det sydfynske øhav, der er lige ved at blive kvalt, skriver Fyens.

Således lyder konklusionen fra en række forskere fra Aarhus Universitet, der den seneste uge har sejlet Ærøbassinet tyndt for at finde ud af, hvor skidt det står til.

»Store dele af havbunden i Ærøbassinet og andre steder i det sydfynske øhav er næsten uden ilt i øjeblikket. Dykker man ned på bunden, vil man i store områder se den karakteristiske bund med 'et ligklæde' i form af hvide svovlbakterier,« fortæller seniorrådgiver ved Aarhus Universitet Jens Würgler Hansen til Fyens.

Og selvom iltsvindet normalt topper i september, skal situationen tages alvorligt, lyder det.

For fisk og bunddyr lider nemlig uden ilt. Derfor dør de, hvis de ikke når at søge væk.

Af samme årsag håber seniorrådgiveren - formentlig modsat os andre - på en ordentlig efterårsstorm.

En sådan vil nemlig sætte gang i havet, så bunden kan blive iltet, lyder det.