46 forskellige forskningsprojekter får gavn af en uddeling på 99 millioner kroner fra Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse uddeler 99 millioner kroner til forskning i kræft.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Midlerne går til 46 forskellige forskningsprojekter, der blandt andet dykker ned i bedre behandling af senfølger efter sygdommen.

Støtten til forskere er et direkte resultat af de indsamlinger, som mange borgere hvert år støtter op om.

Det er vigtigt for Kræftens Bekæmpelse at støtte forskning på området, fordi det er en af de væsentligste årsager til, at kræftoverlevelsen er gået frem i Danmark de seneste 20 år.

Det siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Vi håber, at mange af projekterne kan være med til at give svar på spørgsmål, som vi stadig har på kræftområdet, så vi bliver bedre til at diagnosticere tidligt samt at kurere sygdommen i fremtiden, lyder det.

- Jo tidligere man får en diagnose, jo bedre er chancerne for at overleve.

De 46 projekter skal kigge på forskellige dele af et kræftforløb. Det gælder både senfølgerne, men også det, det bliver kaldt den tidlige laboratorieforskning.

Den største bevilling går til et projekt på Odense Universitetshospital (OUH).

Her skal man undersøge et nyt behandlingskoncept, hvor forstøvet kemoterapi skal sprøjtes ind i bughulen under tryk.

Undersøgelsen, der har været fået en bevilling på 4,5 millioner kroner, har til hensigt at finde ud af, om konceptet kan forbedre overlevelsen hos patienter med kræft i mavesækken.

- Det er et projekt, som de forskere, der har udvalgt det, synes er så spændende, at man uddeler et beløb i den høje ende, siger Jesper Fisker.

Der findes også projekter, som har fokus på uhelbredelige sygdomme, hvor der ifølge Kræftens Bekæmpelse er hårdt brug for bedre behandling.

Det gælder blandt andet for tre projekter, der kigger på hjernekræft af typen glioblastom. Det er den hyppigste form for hjernekræft hos voksne.

Der er 300 nye tilfælde i Danmark hvert år.

Andre projekter handler om forskning i blærekræft, leverkræft, brystkræft og prostatakræft.

Projekterne bliver udvalgt af forskere fra indland såvel som udland. De sætter sig ned for at behandle de ansøgningerne, der bliver sendt ind.

Udvælgelsen sker blandt ud fra en vurdering af, hvor store perspektiver der er i et projekt, forklarer Jesper Fisker.

Hvert år støtter Kræftens Bekæmpelse forskning med 400 millioner kroner. Det svarer til to tredjedele af organisationens budget.

