Verdens befolkning vil i 2050 være vokset til 10 milliarder, og det kommer til at trække store veksler på naturen.

»Vi skal drastisk øge vores ambitioner, hvis vi vil undgå en udryddelses-krise, og hvis vi vil beholde økosystemets fordele, som vi i øjeblikket nyder godt af,« lyder det fra Jonathan Baillie, der er ledende forsker ved The National Geographic Socitey, til magasinet New Scientist.

Sammen med Ya-Ping Zhang, der er næstformand for Kinas Videnskabelige Selskab, står han bag en leder i det velansete videnskabelige tidskrift Science.

Her opfordrer de to forskere til bedre vilkår for verdens dyr, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at redde planeten.

Jaraua-floden i Amazonas. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

New Scientist skriver, at blot 3,6 procent af verdenshavene og 14,7 procent af jorden er beskyttet.

Tilbage i 2010 aftalte verdens ledere, at 10 procent af havene og 17 procent af jorden skulle være beskyttet, men det er altså ikke sket.

20 procent af verdens hvirveldyr - dyr, som har en rygsøjle - er truet af udryddelse som følge af, at mennesket har ødelagt de områder, de lever i.

Derfor skal der fredninger af mindst 25 og helt op til 75 procent af de større økosystemer til for at sikre biodiversiteten, pointerer forskerne.