Ifølge et nyt studie er der ikke belæg for, at mundbind har en effekt for personer, der ikke er smittet med coronavirus.

En gruppe forskere fra The University of Hong Kong har lørdag præsenteret resultaterne af en længerevarende undersøgelse om effekten af mundbind mod coronavirus.

Det fremgår af undersøgelsens udgivelse, som er blevet offentliggjort i Nature Medicine.

Forskernes hovedkonklusion er, at mundbind har en positiv effekt, når det kommer til at reducere smitten fra en corona-ramt person og videre til andre.

Forskerne har blandt andet undersøgt dråber fra undersøgelsens 3.363 respondenters vejrtrækning og hoste.

Det betyder ikke, at mundbind har en effekt hos personer, der ikke er smittet med coronavirus. I hvert fald når det kommer til at beskytte sig mod coronavirus i form af mundbind, mener forskerne.

Konklusionen stemmer meget godt overens med det, de danske sundhedsmyndigheder har påpeget.

Over for Jyllands-Posten forklarede Statens Serum Institut lørdag, at der ikke er videnskabelig belæg for, at mundbind forhindrer en person i at blive smittet. Derfor vil man ikke anbefale mundbind til personer, der ikke er smittet.

I enkelte tilfælde anbefaler myndighederne dog, at man alligevel anvender mundbind:

»Skal man ud, fordi man skal til læge, anbefaler vi, at personen får et mundbind/maske på,« sagde Brian Kristensen, leder af Central Enhed for Infektionshygiejne hos Statens Serum Institut, til Jyllands-Posten.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har indtil videre ikke anbefalet mundbind som en effektiv måde at beskytte sig mod coronavirus.

Også selvom flere europæiske lande, såsom Østrig, Tjekkiet og Slovakiet, har indført påbud om brug mundbind.